Il Caffè Nero Bollente: "Oulai-Fagioli insieme: possono rimettere a posto il mosaico"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda tutti i giorni su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", Luca Calamai ha parlato della Fiorentina e della coppia Oulai-Fagioli, per ora vista poche volte: "Questo è il momento di parlare di uomini e calciatori. Vanoli le ha provate un po' tutte, non c'è nessuno che può dire di non aver avuto alcuna occasione.

Ma Oulai e Fagioli possono diventare una coppia importante, un blocco intorno al quale costruire un progetto. Eppure finora non sono mai stati riprovati: capisco non sia semplice, ma in un mosaico che non funziona, un altro tentativo di 2-3 partite a questi due insieme io lo farei".