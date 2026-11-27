FirenzeViola Beto vuole scalare le gerarchie e punta la 'sua' Udinese: si riapre il ballottaggio in attacco

Beto ha giocato solo due partite dal primo minuto ma contro il Monza ha mostrato di essere in crescita. Ora punta l'Udinese per un ruolo dal 1'

Beto potrebbe rientrare tra i giocatori pronti a scalare le gerarchie in vista della sfida contro l'Udinese nella ricerca del tecnico di un equilibrio ancora lontano dall'essere trovato. L'attaccante guineano ha vissuto il suo miglior periodo proprio allo stadio Friuli e Vanoli, che per caratteristiche lo preferirebbe all'attuale titolare Pellegrino, potrebbe decidere di tentare anche la carta emotiva visto il suo pieno recupero della condizione atletica.

Passi avanti contro il Monza

Subentrato a giochi fatti contro il Monza, Beto non ha certo dimostrato freddezza sotto porta, ma quanto meno si è fatto trovare nella posizione giusta per battere a rete in due occasioni diverse di cui una con la palla che è sbattuta sul palo. Niente di trascendentale, ma un segnale di ripresa che potrebbe essere stato colto anche dal tecnico viola, sempre più bisognoso di nuovi spunti per rilanciare una squadra che non ha cambiato marcia dal suo ritorno in panchina. Almeno non quanto l'ambiente e anche il club si sarebbero aspettati.

Esperienza e carattere per Vanoli

Fin qui, il giocatore nato a Lisbona nel 1998, ha giocato circa 229' con un assist nella partita contro il Venezia, ovvero una delle due partite in cui è partito da titolare (l'altra nel ko contro il Genoa). Numeri lontani dal giustificare una spesa di 18 milioni di euro, ovvero quelli serviti in estate per rilevarlo dall'Everton. Ma la stagione è ancora all'inizio e il tempo per rivelarsi utile alla causa è assolutamente dalla sua parte. Tra l'altro Vanoli e la Fiorentina hanno bisogno anche di esperienza e carattere che, per storia e anagrafica, potrebbero essere portate in dote dallo stesso Beto. Magari proprio da Udine, dove la carriera dell'attaccante ha preso la vera prima vera piega positiva.