Negri: "La Fiorentina rischia una stagione fotocopia a quella passata. Beto ok contro l'Udinese"

Marco Negri, ex attaccante con un breve percorso all'Udinese nonché ex collaboratore tecnico proprio dei bianconeri, ha parlato in vista della sfida di domenica tra i friulani e la Fiorentina ripartendo da Pellegrino e Beto e da cosa servirà per farli rendere al meglio: "Da ex attaccante ti dico che manca la fiducia. Adesso le cose non vanno bene, sia perché non arrivano gol regolarmente sia per il rendimento della squadra e non è facile per giocatori ancora giovani come Pellegrino avere una risposta emotiva giusta. Devono lavorare molto durante la settimana per farsi trovare pronti. Poi l'attaccante ha anche una medicina molto facile per guarire immediatamente che è il gol. Può bastare una partita per trovare la svolta 'facile'. Capisco però gli attaccanti della Fiorentina che in questo momento sono in un 'cono d'ombra'".



Si aspettava di trovare la Fiorentina a questo punto della classifica in questo momento del campionato?

"Assolutamente no. Perché poi avevano scelto un allenatore che io stimo molto come Grosso. Poi questa rapidissima involuzione e questo divorzio che non si è capito perché molto precoce, è stata una cosa inaspettata specialmente perché venendo da una stagione problematica, arrivi all'estate con la forte volontà di non rivivere qualcosa del genere. E invece sembra una stagione fotocopia e quindi nascono molti dubbi. Il mercato è stato di altissimo livello, anche con grandissime intuizioni. Ma il calcio non è una somma di acquisti e soldi spesi: è mancata quella magia che doveva far rendere questa rosa".

Beto può scalzare la titolarità di Pellegrino?

"Bisogna vedere i giocatori come si sono allenati in settimana. Ma è in dubbio che qualcosa andrà fatto per trovare una squadra. Il problema della Fiorentina non è comunque davanti ma in difesa. Beto ha caratteristiche diverse rispetto a Pellegrino e penso che abbia delle qualità migliori rispetto all'argentino per giocare contro l'Udinese. Avere tanti metri da aggredire dietro i difensori dell'Udinese potrebbe permettere a Beto di essere più pericoloso rispetto a Pellegrino che ha bisogno della palla addosso e di cercare i duelli personali. L'Udinese mi aspetto che rischi qualcosa in più e che quindi giochi aggredendo la Fiorentina per andare a cercare punti in casa dove non sta facendo bene".

Ascolta il podcast per l'intervista completa