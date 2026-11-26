RFV Ceccarini: "Il tempo delle parole è finito. A Udine serve vincere. Acerbi? Vi spiego"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina, alla luce del clamoroso ko della Fiorentina a Monza e dell'inizio del ritiro: "Non credo che la scelta di passare a tre in difesa per il futuro possa essere una soluzione corretta. Altrimenti verrebbero sacrificati tutti gli esterni offensivi presi in estate. A me sembra però che il tempo delle parole sia finito: dalle parole bisogna passare ai fatti e a Udine è necessario che la Fiorentina faccia una bella prestazione".

C'è chi vorrebbe Francesco Acerbi, oggi svincolato, per la sua difesa...

"Lui era stato proposto ad aprile alla Fiorentina che però ha fatto altre scelte. Da allora il discorso si è chiuso e non è stato riaperto. Lui attualmente è ancora svincolato ma se la società lo avesse voluto davvero, avrebbe potuto prenderlo in qualsiasi momento. Il tempo a disposizione c'è stato".