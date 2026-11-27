Oulai ha lasciato il ritiro per motivi familiari: nessuna preoccupazione
Il centrocampista ha abbandonato il Viola Park per questioni private che tuttavia non preoccupano. Da capire se sarà disponibile per Udine
Inao Oulai oggi ha lasciato il ritiro della Fiorentina per qualche ora di permesso concesse dal club per motivi familiari, che tuttavia - secondo quanto appresso da FirenzeViola - non sono assolutamente preoccupanti.
La sua presenza per la trasferta di Udine al momento dunque è in forse, visto che il giocatore ha saltato l'allenamento di oggi (previsto alle 12:30) e non è ancora dato sapere se domani potrà partecipare alla rifinitura. Tutto dipenderà da quando Oulaï avrà terminato i suoi impegni e potrà fare rientro al Viola Park.
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