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FirenzeViolaVannucchi si racconta: "Ad Arzignano la mia rinascita. Martinelli pronto per Firenze ma De Gea resta un top"
Lorenzo Di BenedettoCaos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione
Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
Mario TeneraniFiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
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