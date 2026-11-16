Social Parisi: "Finalmente posso sentire di nuovo il campo vicino"

Passi avanti nel prcorso di riabilitazione di Fabiano Parisi dopo l'operazione al ginocchio. Oggi l'esterno della Fiornetina ha postato la foto in cui corre sul campo con i compagni: "E' stata una battaglia combattuta soprattutto lontano dagli occhi degli altri. Giorni di lavoro, pazienza, dubbi, sacrifici e tanta voglia di tornare. Un percorso che mi ha insegnato che non sempre si può scegliere quello che succede, ma si può scegliere come affrontarlo. Oggi, dopo tutto questo, iniziare a vedere il traguardo ha un sapore speciale. Manca ancora un po' ma posso finalmente sentire il campo di nuovo vicino"