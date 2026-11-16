Dagli inviati Goretti alla partita dell'Italia U21 a Livorno: a colloquio con Sartori e Chiellini

Il direttore tecnico della Fiorentina, Roberto Goretti, è a seguire la partita dell'Italia Under 21 contro il Belgio, a Livonro. Un momento per osservare i giocatori azzurri e del Belgio appunto ma anche occasione di incontri e scambio di vedute con altri addetti ai lavori. Il dirigente viola ha avuto infatti lunghi colloqui con il ds del Bologna Sartori (spesso anche al Franchi) e con Claudio Chiellini, dirigente della Juventus Next Gen, fratello del più noto Giorgio.