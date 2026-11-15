RFV Dalla Primavera della Fiorentina a Dubai, la storia di Jacopo Tarantino: "Devo molto a Galloppa"

Jacopo Tarantino, centravanti classe 2005 della Forte Virtus (seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti) ed ex Fiorentina Primavera, ha parlato su Radio FirenzeViola del suo particolare sviluppo di carriera: “Sono partito da casa, vicino a Roma. Poi l'Ascoli ha puntato su di me, ho fatto tre gare in Serie B ed è arrivata la Fiorentina Primavera. Con Galloppa abbiamo sfiorato il titolo, è stata una splendida stagione. Il mister è una grande persona, umile e mi ci rapportavo quotidianamente. Devo tanto a quell'annata. Penso di essere cresciuto tanto con quel gruppo. Sono rimasto in contatto con tanti di loro, con l'ex capitano Trapani su tutti. Ho seguito l'annata scorsa ed ero molto felice per la vittoria dello Scudetto.

Com'era il suo rapporto col tecnico Daniele Galloppa?

"Non è stata una grande annata per via degli infortuni ma in quel momento il mister mi è stato dietro. Gli devo tanto, è una persona fantastica. Ero sicuro che sarebbe finito ad allenare a livelli superiori e lo sto seguendo al Modena, sta facendo molto bene e ha un'idea giusta e corretta per i ragazzi. Mi aspetto che possa ancora crescere la sua carriera, se lo merita. Non gliela voglio gufare, ma mi aspetto che possa avere le sue chances in Serie A".

Si aspettava di rimanere di più a Firenze?

"E' giusto dai, fa parte del percorso. La società ha fatto la sua scelta, in Serie C ho avuto difficoltà al Cerignola e al Pontedera, rispetto quello che ha scelto la società e guardo avanti".

Com'è arrivato al Forte Virtus, a giocare a Dubai?

"E' stata un'estate movimentata, stavo cercando squadra in Serie C poi però ci sono state alcune dinamiche che non mi sono piaciute. A metà agosto si è presentata questa opportunità. Mi è piaciuto il progetto giovani che hanno qui. Fanno giocare i ragazzi per poi rivenderli ad altri club. Qui poi dal punto di vista culturale ci sono regole diverse, molto rigide soprattutto per le donne. Mi sto ambientando, ci danno tante raccomandazioni; è una cultura diversa, Natale ad esempio qui non esiste come vacanza. Mi ci sto trovando bene comunque".