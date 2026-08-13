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Calamai: "Paratici clamoroso: prima di Ferragosto, squadra quasi pronta"

Calamai: "Paratici clamoroso: prima di Ferragosto, squadra quasi pronta"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:46Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato della sessione di mercato portata avanti da Fabio Paratici: "La Viola starebbe dando l'assalto addirittura ad un decimo acquisto e questo mi riporta alla memoria la rivoluzione della Fiorentina di Montella, il quale scagliò quasi una bicicletta per terra perché non era ancora arrivato quasi nessuno a fine luglio. La cosa positiva, quasi clamorosa, è che Paratici prima di Ferragosto ha consegnato a Grosso l'85% della formazione titolare.

E questo è un grande regalo che un direttore fa a un allenatore. Tra l'altro una rosa di qualità, su cui si può costruire un progetto vincente: questo vale come un acquisto".

Calamai: "Paratici clamoroso: prima di Ferragosto, squadra quasi pronta"