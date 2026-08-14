Grosso insiste per Thorstvedt. La Nazione: "Fortini più 2 mln l'offerta di Paratici"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina vorrebbe il norvegese a centrocampo. La dirigenza viola presenterà una nuova offerta al Sassuolo

Mateo Pellegrino è il nono acquisto della Fiorentina, ma il mercato viola non è ancora arrivato al traguardo. Fabio Grosso, alla vigilia del Benevento, ha fatto capire chiaramente che servono altri rinforzi in più reparti, compresa la difesa dove resta in valutazione un nuovo terzino sinistro. Ma è soprattutto il centrocampo il settore nel quale il tecnico ha un’esigenza precisa: Kristian Thorstvedt. Secondo La Nazione, Fabio Paratici è deciso ad accontentare Grosso e proprio questi possono essere i giorni dell’assalto decisivo al norvegese.

Tra offerta e contropartita

La Fiorentina continua a lavorare con il Sassuolo e la fiducia per arrivare alla fumata bianca è in crescita. L’idea sul tavolo prevede l’inserimento di Niccolò Fortini, giocatore ancora seguito anche dal Torino, più un conguaglio di un paio di milioni di euro. Una soluzione che potrebbe soddisfare entrambe le società, considerando che Thorstvedt non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Sassuolo e, parallelamente, Fortini non prolungherà il suo rapporto con la Fiorentina. Per La Nazione, dunque, la strada sembra ormai tracciata e Paratici è pronto a compiere l’affondo definitivo per consegnare a Grosso il centrocampista richiesto.