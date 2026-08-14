FirenzeViola Via all'era Grosso, con tre dubbi di formazione. Atta, Gud e Kean là davanti

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Rimangono tre dubbi sulla formazione che debutterà stasera in Coppa Italia. Dagli esterni ai centrali e fino alla mediana, ecco il probabile undici

Sono essenzialmente tre i dubbi di formazione che si porta appresso Fabio Grosso per stasera. Il nuovo allenatore della Fiorentina debutterà ufficialmente alle 21:15 al Franchi, affrontando il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia, e lo farà con tre ballottaggi che tengono banco fino all'annuncio dei primi undici: il primo riguarda il terzino destro, con Jimenez e Joao Mario che si contendono la maglia e con lo spagnolo che, seguendo le parole di Grosso in conferenza stampa circa l'eventuale impiego di Mastantuono ("Credo sia giusto dare spazio a chi ha svolto più allenamenti"), dovrebbe avere qualche chances in più.

L'altro centrale e la mediana

Gli altri due punti interrogativi resistono nella coppia centrale di difesa e in mezzo al campo. Andando in ordine, se non ci sono dubbi sulla presenza di Dragusin, c'è da capire chi sarà il suo partner. Viery è il nuovo che avanza, l'investimento corposo e promettente, ma Ranieri non ha mai sfigurato nel precampionato e tallona il brasiliano per strappargli la titolarità. A centrocampo, invece, ruota tutto attorno a Fagioli: la curiosità maggiore è quella di vederlo a palleggiare con Oulai, dato quasi per tutti come titolare. A completare il terzetto mediano ci sarà quasi sicuramente l'ivoriano e uno tra Ndour e Brescianini, più probabilmente il primo. Sul resto, non ci sono perplessità.

Ecco la probabile formazione della Fiorentina per il debutto di stasera contro il Benevento, secondo le testate giornalistiche che seguono la squadra viola a livello nazionale e locale:

La Gazzetta dello Sport (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepenas; Ndour, Oulai, Fagioli; Atta, Gudmundsson; Kean.

Tuttosport (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean.

la Repubblica (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean.

La Nazione (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean.

Corriere Fiorentino (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean.

FirenzeViola.it (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Fagioli; Atta, Gudmundsson; Kean.