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Claudio Merlo: "Vedrei meglio Fagioli in una posizione più avanzata"
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Claudio Merlo, grande ex viola, oggi è stato ospite di "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola. Queste le sue considerazioni sulla Fiorentina: "Ndour è un calciatore utile ma non è certo uno di quelli che fanno innamorare del gioco del calcio. Mi piace di più Atta. Fagioli è uno che può giocare a tutto campo, ha tanta qualità, per me rende di più in una posizione più avanzata, mi sembra sprecato davanti alla difesa. Rincorsa all'Europa? Non so, forse la Fiorentina prende troppi gol. Però da centrocampo in sù questa squadra mi intriga: ad esempio mi piace tantissimo Njie. Anche Mastantuono mi piace, è uno di quei giocatori che fanno innamorare Firenze: classe e un po' discontinuità".
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