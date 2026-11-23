FirenzeViola Juric e la cena con la Fiorentina nel 2020: il retroscena sul suo mancato arrivo

Era l'estate del 2020, quella dopo l'esplosione del Covid e gli stadi vuoti, le mascherine e un calcio che sarebbe cambiato per sempre anche a causa degli aggiornamenti di alcune regole come quella relativa alle cinque sostituzioni. In mezzo a tutto questo, la Fiorentina si salvò per il rotto della cuffia dopo una stagione, la prima dell'era Commisso, che vide l'iniziale conferma di Montella e il successivo arrivo di Beppe Iachini.

Niente feeling tra i dirigenti viola e Juric

Al termine di quella stagione, Rocco Commisso era assolutamente intenzionato ad andare avanti con lo stesso Iachini, ma prima di arrivare a questa decisione, i suoi dirigenti avevano provato a prendere un'altra strada che avrebbe potuto portare Ivan Juric, allora allenatore del Verona, sulla panchina viola. Per una sera Juric è stato virtualmente a un passo dal firmare con la Fiorentina, ma la cena organizzata per provare a intavolare una trattativa non andò a buon fine. A più di sei anni di distanza si può raccontare come l'incontro, alla presenza del tecnico, di Pradè e di Barone, non prese fin da subito la piega sperata, come se il feeling tra le parti non sia mai nato fin dalla prima stretta di mano. Dopo un paio d'ore di discussione su cosa poteva diventare l'eventuale Fiorentina targata Juric, le parti furono convinte che il matrimonio non poteva essere consumato e il primo a esserne certo era lo stesso Juric.

Un bivio per entrambi che vide la Fiorentina prendere la direzione della conferma di Iachini mentre Juric disputò un'altra buona stagione come allenatore dell'Hellas per poi diventare il tecnico del Torino per 3 stagioni.