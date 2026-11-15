RFV Giuseppe Pastore sui top e flop viola: "Mastantuono il migliore, De Gea il più in difficoltà"

Il giornalista Giuseppe Pastore è intervenuto nelle scorse ore a Radio FirenzeViola, dicendo la sua sul momento della Fiorentina e su alcuni singoli in rosa: "Mastantuono è il giocatore nettamente migliore di questa squadra, il più forte. A me sta piacendo molto Njie, un giocatore in cui riscontro una crescita verticale. L'ho visto alla prima di campionato col Torino, adesso è un altro calciatore. Per me è immediato il paragone con Leao, sono giocatori che hanno bisogno di fiducia ma con grandi colpi. Mi sembra una grande operazione.

Tra i più deludenti metto tutto il comparto difensivo, compreso De Gea. Nella scorsa estate è stato 'risparmiato' dalla rivoluzione di Paratici, secondo me nel momento in cui devi tirare una riga sul passato il primo che doveva andare via era lui. La Fiorentina prende tanti gol anche per errori del proprio portiere".