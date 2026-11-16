Il 2010 Gobbo piace al Borussia, ma ha già un contratto da professionista con la Fiorentina: i dettagli
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Dopo le indiscrezioni sull'interesse del Borussia Dortmund per Angelo Gobbo (qui i dettagli), arriva una precisazione relativa alla posizione contrattuale del giovane calciatore viola. La Fiorentina ha infatti comunicato che il classe 2010, tra i profili più promettenti del proprio settore giovanile, è legato al club da un contratto professionistico e non da un contratto di apprendistato.
Una specifica importante per inquadrare correttamente la situazione del giovane attaccante, reduce da un avvio di stagione particolarmente prolifico con l'Under 17, con 12 reti realizzate in 8 partite. Gobbo resta dunque uno dei talenti del vivaio gigliato finiti sotto i riflettori, anche per l'attenzione mostrata nei suoi confronti dal club tedesco.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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