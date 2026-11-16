Dagli inviati Luca Rossettini ricorda Astori: "La sua scomparsa mi ha cambiato la vita"

Tra i premiati alla Panchina d'Oro c'è Luca Rossettini: l'ex tecnico della Roma Femminile, reduce dall'ultimo Scudetto conquistato con le giallorosse e attualmente senza squadra, ha parlato da Coverciano a margine dell'evento, ricordando anche Davide Astori, suo compagno ai tempi del Cagliari: "Come sempre succede alla fine della stagione ci siamo trovati per riprogrammare la stagione successiva. Io ero e sono ambizioso e pensavo che per fare uno step ulteriore anche in campo internazionale ci fosse da fare qualcosina per alzare il livello. Io con la proprietà non ho parlato, ho parlato solo con la dirigenza e volevo fare qualcosa di più, non ci siamo trovati però. C'è stato un contrasto su questo con la società ma voglio tenermi i ricordi belli. Di certo pensare che me e Max Canzi (quattro trofei con la Juventus) siamo a casa fa specie. Prendo questo periodo come un arricchimento".

Sul rapporto con Davide Astori: "La sua scomparsa mi ha cambiato la vita. Con Davide abbiamo condiviso fianco a fianco il campo. La sua tragedia mi ha scosso e rimesso in discussione come persona. Quando andai a trovare la sua famiglia a Bergamo avevo promesso loro che tutte le volte l'avrei ricordato, per me è un ricordo costante. Era un campione nella vita e nello sport ed era un amico".