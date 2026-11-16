FirenzeViola Una salvezza al Nord: tra Monza e Udine la Fiorentina si gioca mezza stagione. Ecco quanti punti servono per passare un Natale sereno

Scatta l'operazione 'Capodanno tranquillo' per i viola: cinque sfide (più una) per raddrizzare l'annata

Monza e Udine sono distanti 378 chilometri e collegate dall'A4: da quell'autostrada passano le speranze della Fiorentina edizione 2026/27 e le possibilità che hanno i viola di passare una fine di anno solare meno tribolata rispetto al recente passato. Monza, diciottesima a 7 punti, poi Udinese, ultima a cinque. Due trasferte campali anche per Paolo Vanoli, che ha iniziato oggi di fatto la preparazione alla prima sfida dell'U Power Stadium. De Gea e i suoi ci arrivano dopo 9 punti in 11 partite, al 15esimo posto. Superfluo citare l'antifona del 'vietato sbagliare', perché in caso di vittoria dei brianzoli scatterebbe il sorpasso in classifica.

Il calendario

"Una salvezza al Nord" potrebbe essere il titolo di una commedia di dubbio gusto in grado di rappresentare lo snodo cruciale della stagione viola. Il 2026 sarà comunque vada un annus horribilis nella storia gigliata (che proprio in questi mesi compie 100 anni). Dopo Udine ci sarà la gara al Franchi contro il Cagliari (lunedì 7 dicembre), a seguire la trasferta di Parma e la sfida in casa al Bologna dell'ex Raffaele Palladino; in mezzo tra le due emiliane l'ottavo di finale di Coppa Italia, gara secca a Napoli (16 dicembre). L'obiettivo è arrivare alla sfida del Maradona con il minor affanno possibile in campionato, anche perché in caso i viola riescano a sistemare la classifica nelle prossime quattro gare (Monza, Udinese, Cagliari, Parma) potrebbero affrontare gli azzurri in maniera più leggera e chissà che proprio la Coppa Italia non possa dare un sapore diverso a una stagione insipida…

L'obiettivo

Cinque partite di campionato, tutte abbordabili, più una di coppa. Lasciamo da parte i ragionamenti legati alla Coppa Italia e concentriamoci sul cammino della Fiorentina in Serie A. E' lecito chiedersi: quanti punti servono nel prossimo mese per arrivare alla pausa natalizia con meno patemi possibili di salvezza? Il numero da tenere come riferimento è quota 19-20 punti prima della pausa natalizia. Per raggiungerlo la Fiorentina dovrà racimolare 10-11 punti nelle prossime cinque, quindi mettere insieme almeno tre vittorie, e non potrà permettersi di fallire gli appuntamenti con Monza, Udinese e Parma, tre avversarie che in questo momento occupano le ultime cinque posizioni della graduatoria (non banalissimo come obiettivo). Fare bottino pieno negli scontri diretti significherebbe non soltanto muovere la propria classifica, ma impedire contemporaneamente alle concorrenti di accorciare le distanze. Arrivare a 19 o 20 punti dopo sedici giornate non vorrebbe dire avere la salvezza in tasca, con ancora 22 partite da disputare, ma cambierebbe sensibilmente lo scenario. La proiezione su un campionato intero porterebbe infatti i viola rispettivamente a 45 e 47,5 punti, un rendimento decisamente superiore alla quota salvezza media delle ultime stagioni. Ma dove si ritroverebbe la Fiorentina in classifica con questo bottino? Guardando la graduatoria attuale e ipotizzando un rendimento simile a quello delle ultime settimane per le dirette concorrenti, quota 19-20 potrebbe significare un piazzamento tra il dodicesimo e il tredicesimo posto. Una risalita significativa rispetto all'attuale quindicesima posizione, con la possibilità di mettersi alle spalle diverse squadre oggi coinvolte nella lotta per non retrocedere. Naturalmente molto dipenderà anche dai risultati delle altre, ma il traguardo è chiaro. E tutto passa, almeno in parte, dal Nord.