RFV Ceccarini: "Ndour stimato da tanti, tra cui Spalletti per la sua Juventus"

Presente come al solito su Radio FirenzeViola, nella trasmissione "Nick&Nick", il direttore di TMW Niccolò Ceccarini è tornato a parlare di Cher Ndour, finito al centro dell'attenzione dopo il golazo dalla sua metà campo ieri con l'Italia Under 21: "Bisogna prendere atto che si tratta dell'unico giocatore della rosa che, quando Paratici diede la lista ai procuratori dei giocatori per le partenze del mercato estivo, non faceva parte dell'elenco. Era l'unico su cui la Fiorentina è stata ferrea nel non voler cedere. Paratici ci crede molto, so che la Juventus è uno dei club interessati a lui per conto di Spalletti".

Prosegue: "A me piacciono più altri giocatori, eppure tutti gli allenatori lo schierano in campo e non si può non tenerne di conto. Nessuno sta dicendo che non sia un buon giocatore, dico solo che a me impressionano più altri tipi di calciatori. Il lavoro che deve fare Baldini con lui e con gli altri è quello di prepararli alla Nazionale maggiore, anche perché Mancini cerca centrocampisti dinamici e Ndour può diventare proprio uno di questo tipo".