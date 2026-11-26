Renzi incontra ADV: "Con te si vinceva". E lui risponde: "Esultavamo insieme"

Due volti molto conosciuti e legati alla storia recente della Fiorentina si sono ritrovati a Milano, in occasione della mostra organizzata per celebrare i 50 anni di Repubblica. Protagonisti dell'incontro sono stati l'ex sindaco di Firenze ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e l'ex patron viola Andrea Della Valle, che hanno avuto modo di scambiarsi qualche battuta davanti alle telecamere, tornando con la memoria ai tempi in cui condividevano la passione per la squadra gigliata e seguivano da vicino le partite allo stadio Artemio Franchi.

Il siparietto tra Renzi e ADV

Un incontro all'insegna della simpatia e dei ricordi, con Renzi che non ha perso l'occasione per una frecciata scherzosa legata ai risultati della Fiorentina di quegli anni. Appena arrivato, Andrea Della Valle ha infatti domandato: "Dov'è Renzi?". La risposta dell'ex premier è stata immediata: "Quando c'era lui vincevamo". Una battuta alla quale l'ex presidente viola ha replicato prontamente: "Quando esultavamo insieme!". Un breve siparietto che ha riportato alla mente il periodo in cui i due condividevano spesso le emozioni della Fiorentina, tra vittorie, esultanze e momenti vissuti sugli spalti del Franchi.