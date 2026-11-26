FirenzeViola Vanoli e la ricerca dell'equilibrio. La difesa a 3 nel destino della Fiorentina: ecco gli scenari

La Fiorentina ha confermato Vanoli ma gli chiede maggiore equilibrio. La difesa a 3 è nel destino dei viola ma serve il rientro degli infortunati

Dopo la sconfitta di Monza, la fiducia confermata nei confronti di Paolo Vanoli da parte della società ha fatto rima anche con la richiesta dei dirigenti di trovare un maggiore equilibrio tattico in vista delle prossime uscite, a partire da subito quindi dalla sfida contro l'Udinese. Il tecnico viola farà sicuramente un passo indietro rispetto al 4-2-3-1 visto nelle ultime due partite, probabilmente tornando al 4-3-3 ma con un'idea che inizia a farsi largo in vista del recupero dei difensori infortunati, ovvero il passaggio dalla linea difensiva a 4 a quella composta da 3 centrali.

Contro l'Udinese col 4-3-3

Andando per gradi però, in vista del lunch match di domenica, il maggiore equilibrio potrebbe arrivare dal ritorno a 3 centrocampisti, anche se resta da decifrare quali interpreti potrebbero comporlo visto i precedenti non certo esaltanti. Vanoli potrebbe ripartire dalla mediana più 'fisica' composta da Brescianini, Fagioli e Ndour, anche se Oulai potrebbe tranquillamente prendere il posto di uno dei tre cambiando però radicalmente l'eventuale interpretazione. L'ivoriano schierato come play con Fagioli mezzala darebbe un indirizzo di possesso palla, schierarlo tra i due 'armadi', darebbe un senso più fisico alla mediana e al gioco in generale. Con questo modulo perderebbe il ruolo uno come Pedro, uscito al 45' contro il Monza dopo un primo tempo incolore.

La difesa a 3 è nel destino di questa Fiorentina

Nel prossimo futuro però, potrebbe tornare di moda la difesa a tre tanto cara allo stesso allenatore viola. L'anno scorso la sua stagione alla Fiorentina era partita proprio con questo tipo di assetto, salvo poi correggersi in corsa a causa degli scarsi risultati ottenuti. A questo giro il percorso tattico dello stesso Vanoli potrebbe svilupparsi al contrario, proprio col ritorno alla difesa a 3. Se non ci fosse stato l'infortunio di Ranieri prima, poi di Pongracic e ora quello contestuale del croato insieme a Viery, probabilmente Vanoli avrebbe anticipato questa soluzione che ha confermato anche nel post partita di lunedì sera. Se uno dei due dovesse tornare in tempi brevi, ecco che l'operazione rivoluzione difensiva potrebbe prendere corpo.

Chi sale e chi scende con la difesa a 3

Con il ritorno alla difesa a tre potrebbero migliorare le prestazioni di Dragusin da centrale, visto che proprio in quel ruolo ha giocato le sue migliori partite ai tempi del Genoa. Potrebbero giovarne anche gli esterni, che con maggiore copertura avrebbero meno ansia nel guardarsi le spalle a ogni contropiede. Con gli interpreti a disposizione probabilmente l'attacco potrebbe comunque vedere tre giocatori schierati contemporaneamente con caratteristiche diverse a seconda dell'avversario. Mastantuono può giocare sia più esterno che alle spalle di una punta con un altro compagno da scegliere tra Atta e Pedro, mentre Njie potrebbe essere schierato da esterno offensivo ma anche da esterno in un centrocampo a cinque con debita copertura. In mezzo dovrebbero giocare solo due uomini da scegliere tra quelli a disposizione, con buona pace di uno tra Fagioli e Oulai che dovrebbe restare in panchina e con Brescianini che rischierebbe di finire ai margini.

Anche Tudor preferisce la difesa a tre...

Nella storia di Vanoli però, è stato proprio il 3-5-2 o, come detto sopra, il 3-4-3, il modulo preferito e più utilizzato quindi non c'è da stupirsi che nel bel mezzo di una stagione fin qui decisamente confusionaria, possa ricercare l'ordine guardando al proprio passato. Poi il mercato non è così lontano e se questa fosse la linea inseguita, anche le trattative potrebbero andare in quella direzione. Senza scordarsi delle voci che circolano in caso di un ennesimo ribaltone in panchina. Anche Tudor preferisce la difesa a tre e se fosse davvero lui il candidato numero uno se dovesse saltare Vanoli, il problema di schierare la Fiorentina con un modulo fin qui mai utilizzato si ripresenterebbe anche per Paratici. Ma qui siamo andati oltre, anche perché la speranza è che l'equilibrio venga trovato presto in un senso o nell'altro e che non ci sia bisogno di parlare a breve dell'ennesima rivoluzione.