Ranieri: "In estate è stato giusto cambiare tanto. Ora sta a noi dare di più guardando sempre in alto"

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Calcio Unplugged, trasmissione di Sky Sport in onda su Youtube. Queste alcune delle sue dichiarazioni tra passato, presente e futuro in viola: "Avevo 14 anni quando sono arrivato, mi ricordo che sono partito da Spezia in pullmino. La Fiorentina aveva tanti centri sportivi, ma si sta meglio qua. Ero partito da scuola verso l’una, nel pullmino c’erano anche tanti giocatori che adesso hanno fatto carriera, come Nicolò Zaniolo, Giuseppe Caso e Gabriele Gori. Era un bel pulmino, ci si divertiva e insieme a loro abbiamo fatto tanta gavetta e ci siamo divertiti".

Prima di Firenze c’era stato il Milan, con il padre ad accompagnarlo agli allenamenti e Paolo Maldini come modello: "Da ragazzino ho sempre fatto il difensore, il mio punto di riferimento era Paolo Maldini. Per me lui è l’esempio del difensore perfetto, l’ho conosciuto una volta. Dai 7 ai 13 anni sono stato nel Milan, andavo una o due volte al mese al Vismara e ho fatto tanti tornei. Per me era una gioia immensa poter andare a Milano, mio padre nel dopo scuola mi caricava in macchina e partivamo. Quando sei giovane sei spensierato e ti godi il momento. È stato bellissimo poter viaggiare, andare in Portogallo, in Germania a fare tornei e rappresentare il Milan".

Qual è il suo stato d'animo a pochi giorni dalla ripresa del campionato dopo la sosta? "Siamo tutti consapevoli di non essere dalla parte giusta della classifica. Dobbiamo migliorare, abbiamo affrontato squadre forti ma non è una scusante. Siamo la Fiorentina, rappresentiamo una città unica e dobbiamo dare tutti qualcosa in più".

A misurare il cambio di passo, per il difensore, è anche il rammarico con cui la squadra è uscita dal pareggio con la Juventus: "Sono bastate le ultime due partite col Sassuolo e con la Juve per ripartire. Contro la Juve alla fine c’era grande rammarico perché si poteva vincere, ma se questo succede con la Juve vuol dire che le cose stanno andando bene. La partita di Monza sarà importantissima, per dare seguito a ciò che abbiamo fatto nelle ultime due".

E nello spogliatoio si parla anche di cosa significhi vestire la maglia viola nell’anno dei cento anni del club: "Abbiamo una responsabilità maggiore rispetto agli altri anni. Purtroppo, adesso sono solo parole perché non lo stiamo dimostrando e sembrerebbe anche banale dire cose del genere, però ci diciamo nello spogliatoio che dobbiamo cambiare le cose. Piano piano ci stiamo riuscendo, vista l'importanza dell'annata dobbiamo riuscire a fare qualcosa di importante, che a oggi non siamo ancora riusciti a fare. L’idea è quella di guardare sempre in alto".

Tra le ragioni dell’avvio difficile, Ranieri mette il tempo necessario per trovare un’intesa in una rosa rinnovata in estate: "Rispetto all’anno scorso sono arrivati 13 o 14 giocatori nuovi ed eravamo felici di iniziare con una grandissima squadra. Però nel calcio non è che appena inizi c’è un clic e va tutto bene. Ci vuole un po’ di tempo per poter ingranare. Abbiamo tanti giocatori forti, ma unirsi e andare tutti nella stessa direzione non è facile, perché siamo tanti giovani e tanti nuovi. Conoscersi non è facile, se guardi chi c’è in cima alla classifica sono tutte squadre che hanno cambiato poco. L’Inter ha giocatori incredibili ed è inutile andare a cambiare, noi invece venivamo da un’annata disastrosa ed era giusto cambiare, ma ci vuole tempo".