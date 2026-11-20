Ancora Ferrari: "In questa stagione abbiamo messo i mattoni per un futuro importante"

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Sky Sport su youtube dal direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, il dirigente viola ha parlato anche dei valori che avvolgono la gestione del mondo viola e del club: "Il concetto di famiglia con Giuseppe e Catherine Commisso rimane in cima alle sensazioni che hai quando arrivi qua e alle modalità che hai nel tuo lavoro. Poi è vero ci sono stati tanti cambi alcuni inaspettati altri cercati, però quello tecnici sono sempre stati fatti per trovare persone che dal punto di vista dell'esperienza e del carattere si unissero al mood della Fiorentina. Quest'anno lo abbiamo definito come un anno con una serie di mattoncini da mettere per costruire qualcosa di importante. Ora siamo ad un punto che, se non dovremo ributtare giù tutto, ci permetterà di produrre risultati da un punto di vista societario e poi sportivo sempre migliori".

Qual è la visione che le ha lasciato Rocco Commisso? "Io ho lavorato con tanti imprenditori. Rocco nel suo voler essere semplice da una parte non voleva rompere i rapporti con nessuno, lasciava sempre aperti i ponti, e dall'altra parte era rapidissimo nel prendere decisioni importanti, così come accadde quando prese la Fiorentina. A me ha lasciato anche il massimo rispetto che aveva per tutti".

Di questa Fiorentina attuale chi potrebbe diventare un giocatore simbolo? "Un nome non lo faccio ma sicuramente servono nom, come Ranieri, che sanno cosa significa stare a Firenze. Serve un legame, un passaggio di consegne da chi ti racconta Firenze e la Fiorentina e chi poi va in campo e deve giocare. Su quello un'eredità pesante passa di anno in anno. Quest'anno abbiamo diversi giovani e sui tanti giovani vedremo quanti saranno quelli che porteranno questa maglia avanti".

Se avesse la possibilità di parlare con Rocco o Joe Barone cosa gli chiederebbe ora? "Ora gli chiederei come possiamo migliorare in tutto, dal risultato economico, al campo, al fare crescere i giovani, nel calcio italiano e in quello delle donne che è un investimento a perdere perché non ha ritorno. Gli chiederei aiuto, perché è bello poteri appoggioare a persone che ti danno una mano a prendere decisioni giuste. In questo loro sarebbero fantastici e fondamentali".

Come sta lei? "Io qui ne ho passate tante. Anche Bove è stato uno schock pazzesco, abbiamo rivisto scene drammatiche. Lui è un ragazzo eccezionale, la sua forza e il suo fisico hanno reagito in maniera diversa. Io sto bene però perché ho una bella famiglia. Faccio un lavoro che mi piace tantissimo e che non mi annoia mai. Credo che senza passione non puoi lavorare in una squadra di calcio visti i sacrifici che uno è costretto a fare. Ma è anche la mia fortuna".