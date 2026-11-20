Ranieri: "Mastantuono è umile ma già leader. Jimenez, che qualità! Mi ha stupito"

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato anche della stagione viola attualmente in corso. Queste le sue dichiarazioni a partire da un commento sul ritorno in panchina di mister Vanoli: "Ha portato subito una carica incredibile. Ci ha dato entusiasmo e ci ha fatto lavorare tanto in campo. Stiamo cercando di assimilare tutto quello che ci dà durante gli allenamenti".

Cosa non è andato con Grosso? "Purtroppo, nel calcio non puoi spiegare perché le cose non vadano bene. Abbiamo fatto un ottimo precampionato, per quanto valgano le amichevoli, ma quando i risultati dopo due o tre partite non arrivano ti fai tante domande e il primo a rimetterci è sempre l’allenatore".

Quali allenatori le hanno lasciato di più a Firenze? "Mi hanno dato tanto tutti, ma quelli con cui mi sono trovato veramente bene sono Italiano e Palladino, con loro credo di essere cresciuto veramente tanto. Italiano è un allenatore che ti dà tanto sotto tutti i punti di vista. Per noi difensori non era semplice, perché lui ha un gioco iperaggressivo e uomo su uomo. Però mi ha fatto crescere tanto, soprattutto con la palla, perché lui vuole giocare tanto col pallone".

Cosa l'ha colpita dei nuovi arrivati? "Mastantuono è un ragazzo umile che viene, penso, dalla squadra più importante al mondo, ma è arrivato in maniera umilissima. Pur avendo 19 anni, aiuta tantissimo i compagni, dà tanti consigli a tutti. È uno che carica veramente la squadra, poi le sue qualità non devo dirle io perché sono sotto gli occhi di tutti. È un bravissimo ragazzo e credo che farà una carriera stupenda. La 10 dell’Argentina? Ci sono due giocatori fenomenali: Nico Paz è più grande, ha più esperienza e credo che sia leggermente avanti, ma Franco ha tutto il tempo per superarlo e fare grandi cose. Lui quando prende palla ti punta sempre dal primo al novantesimo minuto e per un difensore è difficilissimo. Chi mi ha stupito? Jimenez, ha una qualità incredibile per essere un terzino. Chi porta il morale in spogliatoio? Oulaï, è un bel personaggio, simpatico. Sembra un ragazzo silenzioso e tranquillo, invece è spiritoso. Deve ancora imparare l’italiano, ma sta studiando. Già quando lo vedi è simpatico per l’espressione che ha, ti mette il sorriso. Davanti alla difesa lo vedo bene, perché è aggressivo. Vista la giovane età deve capire i momenti della partita, ma lì potrà fare bene, perché ha veramente una grande tecnica. Deve migliorare ma sono sicuro che lo farà".

Se potesse rigiocare una partita con la Fiorentina rigiocherebbe quella con il West Ham? "Il momento più bello è stato l’entrata in campo contro il West Ham in finale di Conference, è stato un sogno. Mi torna spesso in mente e penso che vorrei rigiocare quella partita e giocarne tante altre. Quello più brutto è quello delle finali perse, sia contro il West Ham che contro l’Olympiacos. Il malore di Bove? È stato un momento disastroso, ma sono felice che si sia ripreso".

Con gli anni è cambiato anche il suo posto nello spogliatoio: "Sento una responsabilità maggiore, perché inizio ad avere 27 anni e non sono più un ragazzino. Ma cerco sempre di essere lì con la testa ed essere un punto di riferimento per i giovani. Quando sei ragazzino non hai pensieri né responsabilità, ti godi ogni singolo momento. Da professionista hai più pensieri. Facciamo lo sport più bello del mondo e siamo fortunati, ma abbiamo tante responsabilità e ci sono momenti in cui non è facile: periodi bui in cui devi avere veramente tanta forza per andare avanti. È fondamentale ogni tanto sfogarsi con qualcuno. Io ho la fortuna di avere una bellissima famiglia e quando serve mi confido con loro, l’anno scorso ho avuto un momento un po’ difficile ma ne sono uscito".

Il 25 novembre sarebbe stato il compleanno di Rocco Commisso. Nel ricordo di Ranieri ci sono le battute del presidente al ritorno dall’America e la presenza quotidiana di Joe Barone: "Ho un bel ricordo sia del presidente che di Joe, che è stato una persona fantastica. È difficile trovare due persone così nel calcio. Tu quando arrivavi qua, a qualsiasi orario Joe era sempre qui che girava, una persona unica. Commisso? Ormai vediamo i presidenti come persone che non hanno tanto rapporto con i giocatori, invece lui aveva un rapporto bellissimo con tutti noi. Ci manca, ma sono felice che stia proseguendo questo lavoro la sua famiglia, anche suo figlio e sua moglie sono persone uniche. Mi ricordo che quando tornava dall’America veniva qua e arrivava sempre con un sorriso incredibile, facendo sempre tante battute, era molto spiritoso".

Undici anni dopo quel viaggio in pullmino, Ranieri parla così del suo futuro a Firenze: "Questa maglia è diventata famiglia, spero di continuare per tanti anni a indossarla, meritandomela, perché una maglia veramente difficile da meritare".