RFV Ceccarini: "Al posto di Vanoli avrei risposto male a Paratici: è un romantico"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento che sta vivendo il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli: "Io non so come abbia fatto a non rispondere male a Paratici. E gliel'ho anche detto. Mi riferisco a come è stato trattato a giugno quando la società ha deciso di puntare su un altro allenatore, ovvero Grosso, mandando via Vanoli. Per me è veramente una grande qualità quella di non avere risentimento: lui è stato bravissimo".

Paratici ha detto che Vanoli aveva fatto un miracolo…

"Davvero. Ma Paolo ha dimostrato grande fairplay. Lui è stato tenuto in ballo ma era già stato bloccato Fabio Grosso. Lo sanno tutti, compreso il suo ex agente Andrea D'Amico. Sull'aspetto umano non si transige mai. Dobbiamo però dire, oltre a "bravo Paolo" anche "bravo Paratici" perché è tornato sui suoi passi cambiando la sua scelta".

Come mai allora è tornato a Firenze?

"Perché è uno degli ultimi romantici di questo sport. Quando uno ci mette tutto se stesso, si vede: e i tifosi gli hanno riconosciuto impegno e umanità. Per allenare quella "banda" che era la Fiorentina dello scorso anno ci voleva coraggio e questo la gente lo ha capito. Per questo lui ha messo da parte tutte le amarezze ed è tornato".