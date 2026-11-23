Monza-Fiorentina, Gnonto e Viery la spuntano su Njie e Ranieri
Alle 20.45 fischio d'inizio per Monza-Fiorentina allo stadio Brianteo, con i viola che cercheranno di allungare le distanze dai brianzoli ora terzultimi con 7 punti, due soli in meno rispetto alla squadra di vanoli appunto. Paolo Vanoli conferma la formazione schierata contro la Juventus ad eccezione di Njie, non al meglio dopo l'infortunio in Nazionale, sostituito da Gnonto. Confermato invece Viery, con Ranieri che parte dalla panchina. Per Juric, che non sarà in panchina per via della squalifica da scontare, c'è il cambio tra i pali, con Thiam titolare mentre l'ex viola Lucchesi non è titolare.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina; Robinson, Varela. A disposizione: Tornquist, Strajnar, Lucchesi, Antov, Ziolkowski, Foe Ondoa, Cutrone, Forson, Zeballos, Bakoune, Tourè, Colpani, Mota Carvalho, Mout. Allenatore: Ivan Juric (squalificato)
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Gonçalves, Gnonto; Pellegrino. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescinini, Ranieri, Atta, Valdepenas, Beto, Njie, Fagioli, Mazzeo. Allenatore: Paolo Vanoli
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati