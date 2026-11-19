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Calamai: "Il Monza ha fame e occhio a Varela. Per fermarlo meglio Ranieri che Viery"
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Intervenuto come ogni giorno su Radio Firenzeviola per il "Caffè nero bollente", Luca Calamai oggi si è espresso sul momento della Fiorentina in vista del Monza: "Parliamo di come può affrontarlo la squadra di Vanoli lunedì. L'aria attorno a Njie è positiva, quindi secondo me ci si avvia verso la stessa formazione vista contro la Juventus.
Io farei un solo cambio rispetto a quella squadra: inserirei Ranieri al posto di Viery. Il futuro è del brasiliano e Paratici sta lavorando sulla coppia Dragusin-Viery, ma calcolando che a Monza la Fiorentina troverà davanti una squadra che lotta per la salvezza ma anche un attaccante che segna ogni volta che entra in campo, io mi affiderei a Ranieri"
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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