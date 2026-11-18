RFV Alessandro Bonan: "Credo nella rinascita di De Gea ma a gennaio serve un portiere"

Il giornalista di Sky Sport, Alessandro Bonan, è intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola commentando così il momento in casa Fiorentina: "Io mi sono molto sbilanciato quest'estate, pensavo fosse arrivata la svolta. La società comunque ha mostrato di voler cambiare e alzare ambizioni. Nessuno si aspettava di iniziare in questa maniera, ci sono motivi legati anche alla scelta dell'allenatore e altri problemi, uno legato al portiere. Su De Gea appunto devo fare un discorso diverso: è il capitano della Fiorentina, è una grandissima persona ed è intelligente, penso che troverà dentro di sè le motivazioni per ripartire, deve avere tanta umiltà per migliorarsi.

Detto questo, credo che a gennaio la Fiorentina prenderà un portiere, non so se sarà il titolare ma serve un innesto in quel reparto. Se vai subito su uno alla Martinelli ti prendi un rischio e puoi bruciarlo, adesso serve un altro profilo, di affidabilità per chiudere la stagione. Però conto davvero sulla rinascita di De Gea. Spero che la Fiorentina si toglierà da questa situazione di classifica, perché in caso di situazione tranquilla si potrà vedere il vero valore di questa squadra. Son tutti giovani ma son tutti bravi, prima o poi questi valori dovranno venire fuori".

E su Paolo Vanoli: "La risposta in questo momento non ce l'ha nemmeno lui; è Vanoli che deve capire che tipo di allenatore è. Non ha tanta esperienza a livello di club e non ha avuto mai una squadra così forte come la Fiorentina. Dobbiamo ancora scoprire il vero Vanoli. La Fiorentina è passata da Grosso, un allenatore che aveva pronunciato una frase quasi indicibile, "questa squadra è inallenabile", a Vanoli che si è subito dichiarato innamorato di questa rosa. Io gli consiglio di non ascoltare nessuno, critiche, giornali, radio o altro".