RFV Stovini: "La Fiorentina si convinca di essere superiore alle prossime avversarie"

Lorenzo Stovini, ex difensore, tra le altre, anche del Lecce e tifoso viola, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: "Le prossime sono partite importanti, tutte alla portata della Fiorentina, che sulla carta ha le qualità per risalire la classifica. Mi auguro che riesca a farlo e a uscire da questa situazione di incertezza. Queste gare ci diranno sicuramente qualcosa in più. Sarà fondamentale affrontarle bene e ritrovare un'identità di squadra, in modo da avere un obiettivo chiaro per il prosieguo della stagione".

La preoccupa l'aspetto mentale di questa squadra?

"Sicuramente l'aspetto mentale è importante, anche alla luce di quello che è successo dopo l'ultima sosta. La Fiorentina deve convincersi di essere superiore alle squadre che si troverà ad affrontare, ma soprattutto deve prendere coscienza di essere una buona squadra, che può disputare un campionato importante. Se non arriva questo sblocco mentale, però, diventa difficile andare da qualche parte. Per quanto riguarda la condizione fisica, vedremo come si presenterà la squadra alla ripresa. È evidente, comunque, che serva un cambiamento anche nella testa dei giocatori. La Fiorentina deve capire di avere qualità superiori rispetto a molte altre formazioni del campionato, anche se al momento la classifica racconta una realtà diversa".

Da ex difensore, un giudizio su Gustavo Varela soprattutto per una difesa che prende così tanti gol.

"La Fiorentina deve migliorare la fase difensiva, perché è un aspetto fondamentale. Andiamo ad affrontare una squadra che si trova in una situazione delicata, ma che ha un attaccante molto pericoloso e in grande forma. Sarà una partita da affrontare con grande attenzione. La Fiorentina deve soprattutto lavorare su sé stessa. È chiaro che una parte importante della crescita della squadra passi proprio dal miglioramento della fase difensiva".

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