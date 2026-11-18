RFV Capozucca: "C'è una problematica Nazionali. Molti rifiutano le convocazioni"

Il direttore sportivo, Stefano Capozucca, intervenuto a Radio FirenzeViola durante 'Scanner', è intervenuto sul tema legato al costo degli infortuni nelle soste nazionali: "In genere i giocatori che vanno in Nazionale sono di livello e gli infortuni, più o meno gravi, fanno perdere valore al calciatore e di conseguenza al club. La problematica delle Nazionali c'è. Perché alle Nazionali ambisce più il giovane rispetto al giocatore navigato, non dico sia giusto ma in questo momento è così.

Chi ha già guadagnato tanto e magari è acciaccato ci pensa due volte. Molti giocatori rifiutano anche le convocazioni, prima c'era un regolamento più ferreo. Oggi si salta addirittura la chiamate e questo il più delle volte fa pensare che ci sia un discorso legato alle pretese della società. Se non sbaglio anni fa chi rinunciava alla Nazionale non poteva giocare la partita successiva coi club, ora questa regola non c'è più e quindi qualcuno rinuncia alla Nazionale. Poi c'è un distinguo particolare da fare su chi gioca le coppe, che magari ha le rose più larghe e può sopperire anche ai problemi delle Nazionali, anche se non per tutti questo è un vantaggio. Io ho lavorato con Gasperini, uno che voleva un gruppo-squadra corto".