RFV Brambati: “Paratici cocciuto su Grosso. Dal mercato serve esperienza”

Massimo Brambati, ex calciatore e opinionista ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo da una valutazione di questo avvio di stagione da parte della Fiorentina: ""Col mercato che ha fatto mi aspettavo sicuramente meglio. Paratici, che stimo, mi è sembrato che abbia fatto un grande errore mandando via Vanoli facendo la scommessa Grosso pur avendo già in casa l'allenatore che poi hai richiamato. La cocciutaggine può essere cattiva consigliera. Grosso è stato mandato via, bocciando un po' quella che era la scommessa del ds ma anche un po' il mercato che è stato fatto perché non ci credo che gli acquisti e le cessioni non siano passati anche per il parere di chi allora sedeva in panchina. Mi aspettavo qualcosa di diverso, da una Fiorentina che ha un dirigente così importante. Sono sincero: sono rimasto abbastanza deluso da quello che abbiamo visto. Mi aspettavo una Fiorentina un filino più esperta e che potesse avere più punti in classifica. I punti che hai perso all'inizio sono punti che alla lunga potrebbero pesare per qualsiasi obiettivo. Io domanderei a Paratici per quale motivo ha preso Grosso per poi riprendere Vanoli che avevi mandato via".

Paratici non lo ha mai spiegato...

"Ormai oggi la mediaticità e la comunicazione sono cose su cui si poggia lo sport in generale. Il fatto che non abbia spiegato alcune scelte è un downgrade, non un upgrade. Questo direttore dovrebbe capire che non solo i tifosi ma anche chi poi si mette a scrivere o parlare in tv, ha bisogno del supporto di alcune valutazioni che vengono espresse dal diretto interessato. Cosa che in questo caso non avviene e non è avvenuta. Il rischio è lasciar da solo l'allenatore anche nel dover spiegare vicende che non lo competono direttamente".

Mercato di gennaio?

"Io credo che Paratici abbia capito dove sta il problema di questa Fiorentina. Potrebbe essere che punti sull'esperienza e qualcosa ce lo possiamo aspettare. Però possiamo aspettarci anche qualche cessione. Un paio di giocatori potrebbero uscire da questa rosa tra coloro che non hanno ancora dimostrato di essere da Fiorentina da vertice della classifica".

Fagioli potrebbe essere uno dei partenti?

"In questo caso è una questione che riguarda anche l'allenatore. Cosa ha capito di questo calciatore visto che lo ha avuto anche l'anno scorso e sa come prenderlo e sa anche come farlo rendere al meglio. La chiave di tutto ce l'ha Vanoli. Io spero che ds e tecnico possano arrivare insieme a prendere decisioni non solo in entrata ma anche in uscita".

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