RFV Monelli: "Pellegrino ha bisogno di più cross. Fiorentina, attenta al Monza"

Paolo Monelli, ex attaccante di Fiorentina e Monza, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dall'attacco viola: "Pellegrino, a parte l'inizio non spumeggiante, a me piace. E' un attaccante vecchio stile: forte fisicamente, tiene bene la palla ed è bravo anche in acrobazia. Indubbiamente, col calcio di adesso, bisogna tornare a fare qualche cross in più. Parlando in generale, gli esterni giocano sempre con i piedi invertiti e più che andare a cercare il cross vanno a cercare la conclusione. Se hai un attaccante come Pellegrino devi saperlo anche sfruttare. Se giochi solo con i passaggi filtranti o gli inserimenti dei centrocampisti, non lo aiuti".

Come si può aiutare uno come Pellegrino?

"Se hai gli attaccanti che giocano a piedi invertiti è normale che vadano a concludere. Ma avendo uno come Pellegrino devi trovare il modo di sfruttarlo con le palle alte. In una partita si può alternare il modo in cui si attacca. Mastantuono sta facendo bene, ha meno di 20 anni e ha tutte le possibilità per fare molto bene. Mi dispiace un po' la situazione che sta vivendo la Fiorentina, fare un'altra stagione come quella passata non sarebbe certo un bene. Ha delle grosse potenzialità, ma quando ti ritrovi a lottare per la salvezza, diventa tutto più duro".

Che ne pensa di Varela?

"Varela è una sorpresa perché anche lui è molto giovane, non aveva fatto grandi cose nelle precedenti esperienze mentre ora sta segnando quasi sempre. Forse ha giocato un po' peggio contro l'Atalanta, ma nelle altre partite ha segnato quasi sempre. E' rapido, veloce e molto tecnico. Bisogna tenerlo in considerazione. Non so cosa faranno a gennaio, ma penso che sia un giocatore che potrà fare il salto di qualità nel prossimo futuro".

Che partita si aspetta?

"Sarà una partita aperta a tutto, a tutte le situazioni. Il Monza ha raccolto meno di quello che meritava, soprattutto nell'ultima partita contro l'Atalanta dove a fine primo tempo potevano essere sopra di due o tre gol. La Fiorentina deve stare attenta. E' una squadra giovane e pecca di inesperienza, ma i viola dovranno fare attenzione".

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