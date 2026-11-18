RFV Oulai come Salmo, Njie col brivido e Mastantuono per la 'diez': il racconto del martedì dei nazionali

Un eroe inaspettato, una serata dolce amara e una notte da predestinato. Sono le storie di Inao Oulai, Alieu Njie e Franco Mastantuono che si intrecciano nel martedì di pausa nazionali: il nostro Alessandro Di Nardo ha fatto il punto sulle tre giornate comunque da incorniciare dei calciatori della Fiorentina. A Oulai sono bastati sei minuti, a Mastantuono un tempo. Njie, invece, avrebbe voluto che quei 71 minuti durassero un po’ di più. La sosta dei sei viola convocati in nazionale si chiude con tre gol, un esordio in maglia svedese e un problema alla coscia che guasta la festa proprio ad Alieu. È da lui che la Fiorentina aspetta le notizie più importanti al rientro. L’esterno ha debuttato contro la Polonia e ha giocato fino al 71’, quando una botta alla coscia ha provcato un forte fastidio che di fatto lo ha costretto a lasciare il campo. Il primo gettone con la Svezia resta una tappa importante, ma al Viola Park adesso conta capire quali conseguenze avrà quello stop in vista della ripresa.

Qui sotto il servizio col punto sui calciatori viola impegnati con le proprie nazionali: