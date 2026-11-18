RFV Carlo Pizzigoni: "Mastantuono merita più di Nico Paz la dieci di Messi"

Carlo Pizzigoni, giornalista de La Fiera del Calcio e di Viva El Futbol, è stato ospite di Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze". Grande esperto di calcio argentino, ci ha detto la sua su Franco Mastantuono, talento del Real Madrid in prestito alla Fiorentina e ieri notte autore di due reti nella rotonda vittoria dell'Argentina contro il Costa Rica (7-0 il risultato finale): "Partiamo dal presupposto che nessuno sarà mai come Messi, ma l'Argentina secondo me può dormire sogni tranquilli con Nico Paz e Franco Mastantuono. Soprattutto quest'ultimo mi intriga molto, sono entrambi candidati alla numero dieci, anche se poi c'è anche la proposta di dare questo numero iconico a Enzo Fernandez, quello che ha più esperienza e spalle larghe e più legame con Messi. Al di là di questo il dibattito è sempre acceso, ma il nuovo corso post-Messi è iniziato al meglio.

In questo momento Nico Paz è il favorito per prendere l'eredità del dieci. Ma sul percorso lungo credo che non sarà come con Leo, la numero dieci secondo me non sarà solo di un giocatore ma potrà cambiare padrone. E personalmente vi dico che per me la dieci va data a Mastantuono, perché mi sembra più un 'diez' rispetto a Nico Paz, che ha grande forza fisica e qualità. Franco ha più creatività di Nico, ha un'estetica più da dieci. E in più Franco è più argentino e considerato più argentino rispetto al dieci del Como che è nato in Spagna.

Mi aspettavo un impatto così sul mondo Fiorentina. Credo che a 19 anni possa già essere il trascinatore della Fiorentina perché lo conosco sin dagli esordi col River Plate. Ha l'attitudine da leader e ha già tanta esperienza. A Vanoli ora il compito di farlo diventare leader".

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