Moise Kean a Como diventa un caso: il club vuole evitare l'operazione
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Il Como attende ulteriori accertamenti sulle condizioni di Moise Kean, alle prese con nuovi problemi fisici dopo il precedente fastidio alla tibia. L'attaccante, fermo dal 20 settembre, ha accusato un ulteriore intoppo durante un allenamento a Mozzate. Il club ha comunicato che il giocatore si sta sottoponendo a nuovi esami, confermando la volontà di sostenerlo nel percorso di recupero.
La società lariana, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, vorrebbe evitare l'intervento chirurgico e proseguire con una terapia conservativa. Kean, inoltre, non sarà sostituito nella lista Champions: il Como ha già utilizzato l'unica modifica disponibile per inserire Caqueret al posto dell'infortunato Jesus Rodriguez.
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