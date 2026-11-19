Calciomercato La Lazio piomba su Brescianini: che fare? Il classe 2000 è un punto fermo

La Lazio è in cerca di un centrocampista: nel mirino c'è Marco Brescianini, che però è praticamente un titolare a Firenze

Nel mercato di gennaio la Fiorentina sistemerà il centrocampo. La priorità è l'interditore: il club cercherà un elemento di personalità, esperienza e muscoli. Da capire se, contestualmente, i dirigenti viola saranno disposti a trattare un’uscita. Nelle ultime ore, in tal senso, è emerso l’interesse della Lazio per Marco Brescianini. I biancocelesti andranno a caccia di un rinforzo in mediana, motivo per cui il classe 2000 è finito nella lista di Claudio Lotito. L’ex Atalanta ha un contratto valido fino al 2030 e percepisce uno stipendio da 1 milione di euro a stagione. È l’unico superstite della sessione di gennaio.

I numeri di Brescianini e la stima di Vanoli

C’è da dire che Paolo Vanoli ne sta facendo un uso costante, al punto che Brescianini è sceso in campo dal primo minuto in sette occasioni su undici tra campionato e Coppa Italia. Vale a dire il 64% delle volte. Se non è un titolare, poco ci manca. La professionalità, la dedizione e la serietà ne hanno fatto un caposaldo dello spogliatoio riconosciuto da allenatore e compagni. La Fiorentina lo ha comprato per 12 milioni di euro totali, riscattandolo automaticamente alla fine della scorsa stagione una volta raggiunta la salvezza. La sensazione è che, a meno di offerte irrinunciabili, difficilmente se ne priverà.