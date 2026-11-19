FirenzeViola Chi è Edoardo Biondini, il 2009 dell'Empoli seguito anche dalla Fiorentina

Radiomercato aggiunge Edoardo Biondini, talento dell'Empoli, alla lista dei desideri della Fiorentina e del direttore sportivo Fabio Paratici. Si tratta di uno dei centrocampisti emergenti più interessanti del calcio italiano: nato e cresciuto calcisticamente in Umbria prima di trasferirsi nel settore giovanile dell'Empoli nel 2023, il classe 2009 quest'anno si è preso i riflettori nonostante la stagione non proprio eccellente dei toscani in Serie B per la maturità dimostrata in campo nonostante la giovane età. Ed ecco che allora le sirene di vari club, tra cui la Fiorentina, si sono accese su di lui.

Le caratteristiche tecniche

Biondini è un centrocampista centrale che può essere impiegato anche davanti alla difesa. Il suo profilo è quello di un giocatore orientato alla costruzione della manovra, ma capace anche di partecipare al lavoro di interdizione. È stato già accostato a Sandro Tonali, un paragone che racconta le aspettative sul suo futuro, pur essendo ancora prematuro considerare i due giocatori tecnicamente equivalenti. Dal punto di vista tattico, può essere immaginato come mediano in un centrocampo a tre oppure come uno dei due centrali in una linea a quattro. Deve ancora sviluppare continuità, esperienza e incisività negli ultimi metri, aspetti comprensibilmente migliorabili alla sua età.

I numeri della stagione 2026/27

Biondini sta iniziando a ritagliarsi uno spazio importante nell'Empoli in questa stagione 2026/27. Il centrocampista classe 2009 ha collezionato finora 9 presenze in Serie B, di cui 7 dal primo minuto, per un totale di 483 minuti giocati. A queste si aggiunge anche una presenza in Coppa Italia. Il giovane talento azzurro non ha ancora trovato il primo gol né servito assist tra i professionisti, ma sta accumulando esperienza e minutaggio nonostante i soli 17 anni, confermando la fiducia che il club toscano sta riponendo nelle sue qualità.