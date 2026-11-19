Veron esalta Mastantuono e dice: "La Serie A è il campionato migliore per lui"

Intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport in merito alle prestazioni di Nico Paz e Franco Mastantuono con l'argentina, l'ex leggenda albiceleste Juan Sebastian Veron ha parlato così del giocatore della Fiorentina: "Ha notevoli qualità, dribbla con facilità, è rapido, ha una buona velocità di esecuzione. Però, rispetto a Nico Paz, è più acerbo e questo è normale perché è del 2007: ha tre anni in meno. Certo che non gli mancano classe, tecnica e coraggio. Punta e va via come una freccia. D’altronde, se il Real Madrid ha versato 45 milioni al River Plate per averlo, qualche motivo ci sarà…».

In Italia può maturare e diventare un campione?

"Se diventerà un campione, non posso saperlo. Dico però che la Serie A è il campionato più adatto per un giocatore come lui. Ha l’opportunità di farsi le ossa, di assaggiare i tacchetti dei difensori avversari, di imparare quelle malizie tecniche e tattiche che voi italiani siete maestri a insegnare. Tuttavia, è necessario che trovi continuità di rendimento e questa può arrivare solo se viene schierato con frequenza come titolare, come sta accadendo ora alla Fiorentina. Al Real, invece, era chiuso da altri elementi. Nico Paz, a Como, è diventato un leader giocando. Non ho mai conosciuto un calciatore che sia diventato un uomo-squadra stando in panchina….