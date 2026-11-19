FirenzeViola Vanoli studia le mosse per Monza: Ndour e Njie verso il recupero, due ballottaggi nella Fiorentina

Potrebbe essere un copia incolla (o quasi) della Juventus l'undici dei viola al Brianteo: due dubbi in attesa di capire le condizioni di Ndour e Njie.

Giornata di riposo in casa Fiorentina, con Paolo Vanoli che ha concesso alla squadra un giorno di pausa dopo le intense sedute di lavoro degli ultimi giorni. Una breve tregua prima di tornare a concentrarsi sul prossimo impegno di campionato, che vedrà i viola scendere in campo lunedì sera al Brianteo contro il Monza, nel posticipo della dodicesima giornata, in programma alle 20:45. Da domani, intanto, il tecnico gigliato potrà riabbracciare anche gli ultimi tre giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, ossia Mastantuono, Oulai e Beto.

Njie e Ndour verso il recupero

In vista della ripresa del campionato, gli occhi sono puntati soprattutto sulle condizioni di Cher Ndour e Alieu Njie. Il centrocampista, costretto a saltare gli impegni con l’Under 21 di Baldini a causa di un problema alla caviglia, nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Da qui a lunedì avrà a disposizione altre tre sedute per ritrovare la piena condizione e candidarsi a una maglia da titolare. Filtra ottimismo anche sul fronte Njie. L’esterno svedese sembra essersi fermato in tempo durante la sfida contro la Polonia, evitando di aggravare il problema alla coscia che aveva fatto scattare l’allarme rosso. Per questo motivo dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Monza. Qualora dovesse però arrivare un forfait, Vanoli avrebbe già pronto Gnonto come alternativa. Per il resto, il reparto offensivo dovrebbe ripartire dalla formula vista contro la Juventus, con Gonçalves e Mastantuono a completare la batteria di trequartisti a supporto di Pellegrino.

Due ballottaggi

Per il resto, detto di Ndour, i due maggiori ballottaggi riguardano il centrocampo e la difesa. Nel mezzo neanche l’aria della Nazionale ha fatto riguadagnare fiducia in Fagioli, tra i più criticati dopo il ko azzurro in Belgio. Il testa a testa con Oulai - che al contrario si è preso protagonista di un gol da urlo con la Costa d’Avorio - è apertissimo. In difesa, davanti all’intoccabile De Gea, viaggiano verso la riconferma Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario, in vantaggio su Valdepenas per il ruolo di terzino sinistro.