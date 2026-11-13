RFV Calamai: "Bilancio inquietante ma i Commisso devono fare un altro sacrificio"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato dell'attualità di casa Fiorentina ripartendo da un'analisi del bilancio pubblicato ieri: "I numeri del bilancio della Fiorentina sono davanti agli occhi di tutti e sono un po' inquietanti, anche perché la gestione Commisso aveva un bilancio che provocava invidia a tutto il calcio italiano, non a caso spesso il presidente attaccava gli altri club e le loro posizioni debitorie. La mia considerazione è che valutando i dati del mercato estivo, mi chiedo se ci sarà ancora la forza per dare a Paratici altri soldi per correggere nel mercato invernale gli errori fatti in estate.

Nella speranza che la famiglia Commisso faccia un altro sacrificio, mi resta questo dubbio. Se vogliamo provare a salvare questa stagione, serve un altro sacrificio".