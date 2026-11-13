FirenzeViola Forza fisica e duttilità: conosciamo meglio il talento Tiago Gabriel

Tecnica e fisicità: conosciamo meglio Tiago Gabriel, il centrale di difesa portoghese entrato nel mirino della Fiorentina

Tra i nomi di mercato accostati alla Fiorentina in vista di gennaio c’è quello di Tiago Gabriel. Il portoghese del Lecce sarebbe un nome gradito ai dirigenti viola per rinforzare la difesa. Ventidue anni a dicembre, parliamo di un centrale strutturato e per certi versi irruento: è alto un metro e novantaquattro e pesa ottantotto chili. Di piede destro e abile nei contrasti come nel gioco aereo, Tiago Gabriel ha una buona tecnica di base ed è piuttosto duttile, tanto che può giocare anche da terzino.

Gli inizi fino al valore di 30 milioni

È cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, del Vitoria Setubal e dell'Estrela Amadora, che lo ha lanciato in prima squadra prima di cederlo al Lecce, due anni fa, per 2 milioni di euro. Oggi il classe 2004 è richiestissimo: in estate era nel mirino del Milan che però non ha soddisfatto le pretese dei salentini, i quali continuano a chiedere 30 milioni. A maggior ragione adesso che il suo contratto è stato allungato fino al 2030. Su Tiago Gabriel ci sono pure Napoli, Everton e Crystal Palace.