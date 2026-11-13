La posizione della Fiorentina su De Gea e Oulai in vista di gennaio
La Fiorentina inizia a guardare al mercato di gennaio, ma ci sono alcuni giocatori che difficilmente lasceranno Firenze durante la sessione invernale. Come riportato da La Nazione, tra questi figurano David De Gea e Christ Inao Oulai, entrambi al centro di alcune indiscrezioni di mercato che, almeno per il momento, non sembrano trovare riscontri concreti nelle intenzioni della società viola.
Per quanto riguarda De Gea, le voci relative a un possibile cambio tra i pali non corrisponderebbero ai piani del club. Il portiere spagnolo ha rinnovato il proprio legame con la Fiorentina durante l'estate, è il capitano della squadra e rappresenta anche un importante riferimento per Joma, sponsor tecnico viola. Elementi che rendono poco plausibile una sua partenza a gennaio.
Discorso simile per Oulai, finito al centro di alcune indiscrezioni provenienti dalla Turchia. La Fiorentina lo ha acquistato dal Trabzonspor per 26 milioni di euro, ai quali si aggiungono bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Cederlo dopo appena pochi mesi significherebbe rischiare una pesante minusvalenza, a meno di ricevere un'offerta particolarmente elevata, superiore ai 30 milioni complessivi.
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