Dragusin, che succede? Rendimento in chiaroscuro ma il riscatto è vicino
Il momento di Radu Dragusin fa discutere in casa Fiorentina. Arrivato dal Tottenham in estate con l'obiettivo di dare solidità ed esperienza al reparto arretrato, il difensore rumeno non è ancora riuscito a trovare la continuità di rendimento che ci si aspettava. Prestazioni altalenanti, difficoltà nella gestione di alcune situazioni difensive e una sicurezza che sembra mancare nei momenti più delicati delle partite: il suo percorso in maglia viola, almeno finora, è stato tutt'altro che semplice.
Con Ranieri e Pongracic sarà ancora titolare?
Il centrale classe 2002 è finito così sotto osservazione, anche alla luce dell'investimento economico che la società dovrà fare in caso di riscatto. Vanoli continua a cercare il giusto equilibrio difensivo, Dragusin non è ancora riuscito a imporsi come quel punto di riferimento che avrebbe dovuto rappresentare al momento del suo arrivo a Firenze e i numeri horror della difesa viola lo dimostrano. Undici presenze da titolare in altrettante giornate di Serie A, 990 minuti disputati, un assist e due ammonizioni. Dragusin ha giocato ogni minuto disponibile in campionato, ma la continuità d'impiego non è stata accompagnata da prestazioni altrettanto convincenti.
Le condizioni per il riscatto
Il futuro di Dragusin è legato anche agli accordi economici stipulati con il Tottenham in estate. La Fiorentina ha investito circa 2 milioni per il prestito oneroso, con un obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni di euro per un'operazione complessiva da quasi 20 milioni. Il riscatto scatterebbe automaticamente al raggiungimento del 60% delle presenzeda almeno 45 minuti, quindi 23 totali. con il difensore che è già a quota 13 considerando anche la Coppa Italia. Un intreccio delicato per la Fiorentina: Dragusin deve ancora convincere pienamente sul campo, ma il suo acquisto definitivo potrebbe diventare presto una realtà. E a quel punto servirà un deciso cambio di passo per giustificare l'investimento.
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