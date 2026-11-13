FirenzeViola Dragusin, che succede? Rendimento in chiaroscuro ma il riscatto è vicino

Dragusin ha giocato tutte le partite e il riscatto da quasi 20 milioni si avvicina ma ancora non convince

Il momento di Radu Dragusin fa discutere in casa Fiorentina. Arrivato dal Tottenham in estate con l'obiettivo di dare solidità ed esperienza al reparto arretrato, il difensore rumeno non è ancora riuscito a trovare la continuità di rendimento che ci si aspettava. Prestazioni altalenanti, difficoltà nella gestione di alcune situazioni difensive e una sicurezza che sembra mancare nei momenti più delicati delle partite: il suo percorso in maglia viola, almeno finora, è stato tutt'altro che semplice.

Con Ranieri e Pongracic sarà ancora titolare?

Il centrale classe 2002 è finito così sotto osservazione, anche alla luce dell'investimento economico che la società dovrà fare in caso di riscatto. Vanoli continua a cercare il giusto equilibrio difensivo, Dragusin non è ancora riuscito a imporsi come quel punto di riferimento che avrebbe dovuto rappresentare al momento del suo arrivo a Firenze e i numeri horror della difesa viola lo dimostrano. Undici presenze da titolare in altrettante giornate di Serie A, 990 minuti disputati, un assist e due ammonizioni. Dragusin ha giocato ogni minuto disponibile in campionato, ma la continuità d'impiego non è stata accompagnata da prestazioni altrettanto convincenti.

Le condizioni per il riscatto

Il futuro di Dragusin è legato anche agli accordi economici stipulati con il Tottenham in estate. La Fiorentina ha investito circa 2 milioni per il prestito oneroso, con un obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni di euro per un'operazione complessiva da quasi 20 milioni. Il riscatto scatterebbe automaticamente al raggiungimento del 60% delle presenzeda almeno 45 minuti, quindi 23 totali. con il difensore che è già a quota 13 considerando anche la Coppa Italia. Un intreccio delicato per la Fiorentina: Dragusin deve ancora convincere pienamente sul campo, ma il suo acquisto definitivo potrebbe diventare presto una realtà. E a quel punto servirà un deciso cambio di passo per giustificare l'investimento.