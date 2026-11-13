Atta corre verso il recupero: ecco quando potrebbe essere al 100%

Buone notizie per la Fiorentina e per Paolo Vanoli, che si avvicina al recupero di Arthur Atta. Come riportato da Repubblica Firenze, il centrocampista francese, fermo dallo scorso 20 settembre per un problema alla gamba accusato contro il Napoli, è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo dopo quasi due mesi di assenza. L'obiettivo è rientrare tra i convocati per la trasferta di Monza del 23 novembre, anche se il suo reinserimento sarà graduale per evitare possibili ricadute. Difficile immaginare un impiego dal primo minuto già alla ripresa del campionato. Atta potrebbe accumulare minuti contro Monza e Udinese, per poi puntare a una maglia da titolare nella sfida contro il Cagliari del 7 dicembre.

Dall'infermeria arrivano segnali incoraggianti anche per Luca Ranieri, ormai completamente recuperato. Situazione meno preoccupante del previsto per Cher Ndour, rientrato dall'Under 21 per un problema alla caviglia ma atteso regolarmente a disposizione dopo la sosta. Tempi più lunghi, invece, per Marin Pongracic.