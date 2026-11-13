FirenzeViola Erick Noriega del Gremio: un Samurai può diventare obiettivo viola

Il mercato diventa sempre più centrale e la Fiorentina pensa anche ad un centrocampista giapponese-peruviano

Un...samurai nel mirino della Fiorentina. E' questo il soprannome di Erick Noriega centrocampista classe 2001 del Gremio nato in Giappone da padre peruviano e madre peruviana di origini giapponesi. Ha una storia particolare alle spalle prima di arrivare a fare il calciatore ma ora il peruviano (è questa la nazionale che ha scelto) è diventato un uomo mercato e oltre alla Fiorentina sulle sue tracce ci sarebbe anche il Como.

Centrocampista ma anche difensore

Arrivato al Gremio per 1,7 milioni di dollari dall'Allianz Lima ora il club sudamericano (da cui i viola in estate hanno acquistato Viery) chiede 10 milioni di euro per farlo partire. Noriega viene descritto come un centrocampista versatile, ma al tempo stesso giocatore polifunzionale. Non è solo un 'medianaccio', ma sa trattare il pallone e sa lanciare per i compagni. Andando a spulciare la cronaca di qualche gara del Gremio si legge che comunque pare un anche un... cane da guardia di fronte ai difensori. Ma si fa valere pure come difensore centrale, ruolo in cui è stato impiegato non di rado. Attualmente è uno dei migliori giocatori del Gremio, valorizzato dal tecnico Renato Portaluppi (ricordate? E' l'ex, non tanto rimpianto, della Roma degli anni '80). Tra le curiosità che si leggono sul sito 'o globo' c'è anche quella legata al peso. Noriega era tornato, pare, da un periodo di ferie con nove chili in più. E Renato mise in evidenza questa situazione, salvo poi dire successivamente che adesso viene controllato e che le sue prestazioni sono ormai una garanzia.

Allenatore di pallavolo

Ha tentato varie strade lavorative prima di entrare al cento per cento nel calcio. Soprattutto dopo essere passato dal calcio giapponese a quello tedesco aveva pensato di chiudere la carriera e per continuare ad essere legato al mondo dello sport, durante questa pausa diventò allenatore di una squadra giovanile femminile di pallavolo. Poi però - nel 2023 - si presentò la possibilità di giocare a calcio in seconda divisione in Perù nell'Unversidad San Martin e da lì è finalmente partita la sua carriera. Che da giugno (ora non ci sono slot per gli extracomunitari) potrebbe anche tingersi di viola.