Il retroscena su Cancellieri: Fiorentina e Lazio avevano chiuso per uno scambio
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Il Corriere dello Sport - Stadio parlando del momento magico per la Lazio di Rino Gattuso, racconta anche un retroscena di mercato legato alle ultime ore della scorsa sessione estiva. Il quotidiano rivela che la società biancoceleste aveva di fatto venduto Matteo Cancellieri venduto nel rush finale. E’ rimasto perché Gattuso ne ha bloccato il trasferimento.
Lo volevano Parma e Fiorentina e si era chiuso per Gudmundsson alla Lazio e Cancellieri alla Fiorentina più 5 milioni a Lotito. Rino però non se l’è sentita di privarsi di Cancellieri perché sarebbe rimasto scoperto a destra. La società poi ha chiuso comunque per il prestito di Gudmundsson ma Cancellieri resta in scadenza 2027 e a gennaio potrebbe lasciare comunque Roma.
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