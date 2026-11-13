FirenzeViola Una montagna di soldi spesi per nulla. I Commisso dovrebbero chiederne conto

La pubblicazione di ieri del bilancio ufficiale della Fiorentina certifica il fallimento completo del club nella stagione 2025-2026.Un disastro calcistico in campo con una salvezza record, ma anche nei conti economici

I numeri del bilancio 25/26 che certificano uno sprofondo rosso di 136,41 milioni e un costo del personale di 131,03 sono la cartina tornasole di un disastro calcistico. Un tempo ci si consolava con lo scudetto del bilancio, ora è evaporato pure quello. Con questi dati la Fiorentina un anno fa avrebbe dovuto lottare almeno per l’Europa League, per non tirare in mezzo la Champions. Invece a metà dicembre era a 8 punti dalla zona salvezza e nessuna squadra con quelle statistiche si era mai salvata. Vanoli e i suoi uomini a 180 minuti dalla fine di una stagione chiamata vergogna, ce l’hanno fatta.

Le responsabilità della dirigenza ai tempi al comando

Alla guida della società e del mercato c’erano il direttore generale Ferrari (promosso dalla poltrona di capo della comunicazione) e il diesse Pradè, tornato numero uno dopo stagioni passate all’ombra del diggi Barone (poi deceduto). E’ normale che le responsabilità principali di questo clamoroso insuccesso debbano essere ricondotte alle loro scelte, rivelatisi sbagliate in pieno. Bocciata la loro politica.

L'intervento di Commisso

Per rimediare a tutto questo, la proprietà Commisso - adesso sulla tolda di comando ci sono Giuseppe e la madre Catherine, subentrati dopo la scomparsa del presidente Rocco - ha immesso 100 milioni freschi. Non è da tutti in serie A contare su una famiglia disposta a simili trasfusioni di denaro. Ma essendo i Commisso a capo della Fiorentina, sarebbe pure normale che chiedessero conto ai loro manager del perché la società abbia speso 136,41 milioni per nulla. Anzi per vedere la serie B da vicino… La cronaca racconta che Prade’ se ne sia andato esercitando le dimissioni. Il sospetto è che senza quel passo indietro il diesse romano sarebbe ancora al suo posto (conoscendo un po’ le modalità della casa). Come lo è infatti il direttore generale Ferrari anche se dopo l’avvento di Paratici la parte tecnica-decisionale è passata tutta nella mani dell’ex dirigente della Juventus.

Un mercato da oltre 127 milioni di euro

Tra l’altro, giova ricordarlo, Giuseppe Commisso dopo aver ripianato lo sprofondo rosso, ha pure messo a disposizione di Paratici 127,89 milioni, tanto è costato il mercato estivo (anche se questa cifra è slegata dal computo del precedente bilancio) a fronte di un incasso di 47,21 milioni. Insomma, questa proprietà italo-americana può e deve essere criticata per non essere riuscita dal 2019 ad oggi a costruire una società forte e infatti i piazzamenti sono sempre stati al di sotto delle aspettative, ma sul fronte degli investimenti profusi, sia da Rocco che dal figlio, niente si può dire. Magari c’è da chiedersi perché a loro sia sempre andato bene tutto questo.

La speranza di una programmazione diversa

E ora ci risiamo. La Fiorentina dopo 11 giornate è di nuovo a lottare per la salvezza anche se il campionato è lungo e la speranza è che presto la classifica cambi direzione. Stavolta si ha la sensazione però che i giocatori arrivati in estate abbiano, almeno quasi tutti, delle ottime potenzialità. Si lavora per costruire. E in più la presenza di un manager come Paratici, con un grande vissuto di calcio alle spalle - al netto di qualche errore come nel caso di Grosso - possa regalare una programmazione diversa rispetto ad un passato nel quale l’improvvisazione spesso era dominante. Paratici però dovrà fare molto di più: dovrà aiutare la proprietà a fabbricare finalmente un club strutturato sul calcio, con una visione, e ricco di competenze e conoscenze.