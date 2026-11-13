Tutte le cifre dei prestiti della Fiorentina: sono 107 milioni bonus esclusi

La Fiorentina guarda al futuro, ma deve fare i conti con una serie di riscatti che potrebbero incidere pesantemente sulle prossime strategie di mercato. Come riportato da La Nazione, sono sei i giocatori arrivati in prestito con diritto o obbligo di riscatto: 11,2 milioni di euro già investiti e altri 96,5 milioni potenzialmente da versare, per una spesa complessiva che potrebbe raggiungere i 107,7 milioni, bonus esclusi.

La situazione più definita riguarda Alieu Njie, acquistato dal Torino con un prestito da 4 milioni e un obbligo di riscatto fissato a 12 milioni più 4 di bonus. Lo svedese, reduce da tre gol e due assist nelle ultime tre partite, diventerà definitivamente viola alla prima gara successiva al 5 febbraio, indipendentemente dal suo impiego. Segnali positivi anche da Jimenez, autore di due reti e tre assist, per il quale è previsto un diritto di riscatto da 20 milioni. Ancora da valutare, invece, Pedro Gonçalves, arrivato per 2,5 milioni con riscatto a 22,5, il cui obbligo dipenderà dalla qualificazione in Champions League e dal raggiungimento del 60% delle presenze.

Situazioni aperte anche per Joao Mario, riscattabile a 9,5 milioni, e Willy Gnonto, per il quale serviranno 15 milioni. Il caso più particolare riguarda però Radu Dragusin: nonostante le prestazioni poco convincenti, il suo riscatto da 17,5 milioni potrebbe scattare automaticamente al raggiungimento di venti presenze da almeno 45 minuti. Il rumeno è già a quota tredici. Fuori dai conteggi Franco Mastantuono, arrivato dal Real Madrid in prestito secco per 100mila euro.