RFV Amerini: "Dualismo Oulai-Fagioli può non dipendere da Grosso"

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Queste le parole dell'ex Fiorentina, Daniele Amerini, a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola in merito al centrocampo della Fiorentina: "Mi sembra che Paratici abbia le idee molto chiare e che sappia esattamente dove vuole arrivare. È vero, però, che con una sola competizione, considerando campionato e Coppa Italia, sono davvero tanti i centrocampisti a disposizione, peraltro di grande qualità. Dico la verità: anche un giocatore che inizialmente non mi aveva particolarmente convinto, come Endur, partita dopo partita si sta ritagliando uno spazio importante. È sempre presente, arriva spesso in zona gol e, per le sue caratteristiche, sarà difficile lasciarlo fuori. È giovane e probabilmente deve ancora trovare continuità, ma il centrocampo della Fiorentina è di alto livello. Ulay, che inizialmente poteva sembrare un'alternativa, secondo me durante la stagione giocherà molto perché è un calciatore completo. Fagioli lo conosciamo, Attà potrebbe essere riportato a fare la mezzala e poi ci sono Torsved e Mandragora. Anche Brescianini può avere un ruolo importante: non mi sorprenderei, per esempio, se potesse partire titolare all’Olimpico".

L’alternanza tra Oulai e Fagioli può dipendere dalle esigenze tattiche di Grosso?

"Non sempre, però credo che la bravura di Grosso sarà soprattutto nella gestione della settimana e della rosa. Negli ultimi anni la Fiorentina era abituata a giocare la Conference League e questo permetteva di dare spazio a tanti giocatori anche durante la settimana. Diciamolo: giocare il giovedì significava comunque giocare una competizione europea. Se c’era qualche malumore, probabilmente veniva attenuato proprio dalla possibilità di scendere in campo pochi giorni dopo. Adesso, giocando praticamente da domenica a domenica, non sarà semplice gestire tutti. È un problema che, però, tanti allenatori vorrebbero avere".

La valutazione di 30 milioni per Fagioli è corretta?

"Secondo me la valutazione è giusta e credo che la Fiorentina non si muoverà facilmente da quella cifra. Non so se Fagioli sia realmente sul mercato, ma a livello numerico, come ho già detto altre volte, credo che qualcuno debba essere ceduto. Se invece la società riuscisse a tenere tutti, bisognerebbe fare un grande applauso alla dirigenza e fare un grosso in bocca al lupo a Grosso, perché poi sarà lui a doverli gestire tutti".

Come giudica il mercato della Fiorentina?

"Assolutamente positivo. Se consideriamo gli ingressi e le poche uscite, soprattutto per come è stata costruita la rosa, credo che la società abbia fatto un lavoro importante. Poi il calcio è imprevedibile: anche lo scorso anno avevamo elogiato il mercato e poi abbiamo visto come è andata".

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