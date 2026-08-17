Dalla Germania: la Fiorentina monitora Njinmah del Werder Brema
Secondo quanto riportato dalla Bild, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Justin Njinmah, attaccante classe 2000 di proprietà del Werder Brema. Il giocatore è finito sotto osservazione del club viola, che continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Njinmah rappresenterebbe un profilo interessante per caratteristiche e duttilità, e potrebbe aggiungere nuove soluzioni al reparto avanzato della Fiorentina.
Un interessamento e niente più
Allo stato attuale si tratta di un interessamento, ma il nome dell’attaccante tedesco potrebbe tornare d’attualità con l'avvicinarsi della chiusura della sessione di calciomercato. La società viola continua dunque a valutare diverse possibilità per completare l'attacco, con Njinmah che si aggiunge alla lista dei giocatori monitorati in ottica futura. Su di lui c'è anche il Marsiglia.
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